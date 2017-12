Na Índia, 170 crianças podem ter sido envenenadas Cerca de 170 crianças foram hospitalizadas nesta terça-feira com suspeita de terem ingerido balas de menta envenenadas, oferecidas por um colega de escola em sua festa de aniversário, em Mumbai, na Índia. Os professores da escola entraram em pânico quando os estudantes começaram a vomitar na sala de aula e depois foram levados para um hospital em Mekar, 550 quilômetros ao norte de Mumbai. Dos 170 estudantes que passaram mal, 108 puderam ir para casa após serem atendidos por médicos no hospital. Nenhuma das crianças ficou em estado grave. A polícia apreendeu as suspeitas balas de menta e um vendedor, que será interrogado.