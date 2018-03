Na Índia, polícia acha bomba perto de local de atentado na 6ª

A polícia da Índia achou uma bomba pronta para explodir nas proximidades de Bangalore, na região sul, que foi atacada na última sexta-feira, em um atentado que matou dois e feriu 12. A polícia continua neste sábado a recolher provas no local aonde ocorreu a explosão na sexta-feira, conhecida como a "capital tecnológica" da India. Veja Também: Série de explosões atinge Bangalore e matam 2 na Índia Segundo o diretor geral da Polícia loca, R.Sri Kumar, o atentado é "trabalho de profissional", considerando os materiais empenhados para fabricar os explosivos. Ele disse ainda que a polícia tem algumas pistas, mas nenhuma definitiva sobre o atentado. A Índia tem sofrido com uma série de ataques a bomba nos últimos anos, com os alvos variando entre mesquitas e templos hindus até trens, mas geralmente nenhum grupo assume a autoria dos ataques. No incidente mais recente, em maio, mais de 60 pessoas foram mortas em uma série de explosões na cidade de Jaipur. As agências de segurança do país geralmente responsabilizam grupos islâmicos, com bases no Paquistão e em Bangladesh.