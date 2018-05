As vítimas - dentre elas o chefe de polícia local - foram levadas às pressas para hospitais com pregos, porcas e parafusos incrustados em seus corpos, disse Yeni Rahmawati, porta-voz de um dos hospitais. Embora locais de oração sejam um alvo comum de militantes no Afeganistão, Paquistão e Iraque, o ataque em Ciberon foi o primeiro da Indonésia. As informações são da Associated Press.