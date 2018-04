Na Itália, G-8 pede fim imediato da violência no Irã A violência no Irã deve "parar imediatamente", pediu hoje o ministro das Relações Exteriores da Itália, Franco Frattini, ao apresentar a declaração final do encontro de chanceleres do Grupo dos Oito (G-8, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália, Japão e Rússia) em Trieste, na Itália. "Nós queremos que a violência cesse imediatamente", diz a declaração dos chanceleres do G-8. "Estendemos nossa solidariedade às vítimas", prossegue o texto.