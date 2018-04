Na Itália, Kadafi se reunirá com 700 mulheres

O líder líbio, Muamar Kadafi, chegou ontem a Roma em uma viagem repleta de polêmica e ostentação, na qual busca reafirmar os laços com o governo italiano após anos de tensões. Essa foi a primeira visita de Kadafi à Itália desde que depôs o rei Idris e assumiu o poder, em 1969. Acompanhado de uma comitiva de 300 pessoas - incluindo 40 guarda-costas mulheres -, Kadafi ficará hospedado em uma mansão do século 17. Ali, receberá convidados em uma tenda beduína montada especialmente para a ocasião. Entre as personalidades que devem comparecer ao local estão 700 italianas dos mundos da "política, indústria e cultura" - requisição feita pelo líder líbio porque, segundo integrantes de sua equipe, Kadafi é um "emancipador de mulheres". A ex-modelo de topless e atual ministra italiana Mara Carfagna é uma das mulheres com quem Kadafi se encontrará. A presença feminina no governo da Líbia aumentou de 6% - há 40 anos - para mais de 20% nos dias de hoje. Há dois anos, durante uma visita a Paris, Kadafi fez o mesmo pedido e se reuniu com mil convidadas. Na ocasião, fontes próximas ao líder líbio afirmaram que ele buscava "salvar as mulheres europeias". PROVOCAÇÃO Em um claro sinal de provocação pela época em que a Líbia esteve sob domínio italiano (1911-1943), Kadafi chegou a Roma com uma fotografia de um herói líbio da resistência pregada em seu uniforme militar. "O passado ficou para trás e uma nova página de amizade se abre", disse Kadafi. "Saudamos a nova geração de italianos que conseguiu resolver com grande valentia os assuntos do passado", acrescentou.