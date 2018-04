Na Itália, vulcão de Ischia pode entrar em erupção

"A câmara de magma de Ischia está se enchendo", afirmou Bertolaso, afirmando que nenhuma erupção é iminente. De acordo com ele, uma erupção do vulcão de Ischia seria "pior que uma nova erupção do Vesúvio", porque o Ischia está mais cheio de lava. O Vesúvio entrou em erupção pela última vez em 1944. A ilha de Ischia fica a 30 quilômetros de Nápoles, na extremidade norte da baía napolitana.

Uma nova erupção do Vesúvio seria um pesadelo para os planejadores italianos, uma vez que cerca de 500 mil pessoas vivem nas imediações do vulcão, na área metropolitana de Nápoles, das quais 150 mil em moradias irregulares. Uma erupção do Vesúvio poderia levar à retirada de quase 1 milhão de pessoas, estimou Bertolaso.