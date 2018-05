Na Líbia, forças de Kadafi atacam rebeldes em Ajdabiya

"As forças de Kadafi se aproximaram da cidade, eles bombardearam a entrada oeste. O som das armas está se aproximando, por isso muito estão partindo", relatou Omar Salim Mufta, morador de 27 anos que apoia os rebeldes, mas não pegou em armas.

Outro civil, Milud Ghait, de 48 anos, apelou por ataques aéreos das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), quando segundo ele mais de 10 picapes com rebeldes deixavam a cidade. "As forças de Kadafi estão no extremo oeste de Ajdabiya, mas a Otan não está fazendo nada. Onde está a Otan? O que franceses, britânicos e americanos estão fazendo?", questionou. Não havia ainda informações sobre os mortos neste domingo, mas os ataques indicavam que as forças de Kadafi estavam a menos de 20 quilômetros da cidade. As informações são da Dow Jones.