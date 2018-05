Na Líbia, jatos da Otan atacam Trípoli, Aziziyah e Sirta

Segundo a agência, os ataques em Trípoli e Sirta ocorreram logo no início do dia. Não foram revelados mais detalhes. A agência informou, citando uma fonte militar, que a região de Al-Hira e a cidade de Aziziyah, 50 quilômetros ao sul de Trípoli, também foram atacadas.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Líbia, Khaled Kaim, disse que ataques da Otan ontem atingiram a infraestrutura para telefones fixos e celulares no norte do país, no entorno de Sirta. "As forças da coalizão bombardearam ontem estações de telecomunicação a 50 quilômetros de Sirta, 80 quilômetros a leste e também 80 quilômetros a oeste da cidade", disse Kaim em entrevista coletiva. Segundo ele, os ataques foram realizados a pedido dos rebeldes, "que estão se preparando para massacres na região".

A Otan confirmou que realizou novos ataques na Líbia hoje. A aliança realiza ações militares aéreas no país amparada por uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), para proteger os civis de ataques das forças de Kadafi.

Auxílio

A Grã-Bretanha está enviando conselheiros militares à Líbia, com a função de ajudar os rebeldes a se organizar para a luta contra as forças de Kadafi, revelou hoje o ministro das Relações Exteriores britânico, William Hague. Segundo ele, os assessores militares ajudarão os rebeldes em questões como as comunicações e a logística.

O país europeu já enviou uma equipe diplomática a Benghazi, no leste líbio, cidade que é a principal base dos rebeldes. Agora, irá também mandar uma equipe militar para auxiliar esses insurgentes. "Este contingente será formado por oficiais militares britânicos experientes", afirmou Hague em comunicado. As informações são da Dow Jones.