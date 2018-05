Na Líbia, rebeldes lutam pelo controle de Misurata

A batalha, no limite sudoeste da cidade, ocorreu durante a noite (no horário local), com foguetes e morteiros lançados pelas forças de Kadafi na cidade sitiada, 215 quilômetros a leste de Trípoli. Jornalistas da France Presse viram fortes detonações na área do aeroporto por volta da meia-noite.

Também hoje, aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobrevoaram o oeste de Misurata e mais disparos foram ouvidos, segundo testemunhas e médicos. As tropas de Kadafi deixaram a cidade, em meio a ataques aéreos das forças da Otan e rebeldes, porém continuam os lançamentos de foguete.

Mais cedo nesta semana, rebeldes disseram que haviam garantido o controle do porto. O próximo objetivo deles é tomar o aeroporto, que ainda está nas mãos das tropas do governo. "O ataque é a melhor forma de defesa", afirmou Ibrahim Bet-Almal, líder das forças militares insurgentes. "Kadafi está enviando reforços à região todos os dias", acrescentou. As informações são da Dow Jones.