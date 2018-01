Na ONU, Espanha se retrata por ter acusado ETA O governo espanhol se retratou, nesta segunda-feira, na Organização das Nações Unidas (ONU), por ter culpado o grupo separatista basco ETA pelos atentados em Madri, que mataram 200 pessoas na última quinta-feira. A carta enviada pelo embaixador espanhol na ONU, Inocencio Arias, diz que o país culpou inicialmente o ETA "a partir de informações de que dispunha naquele momento". E enfatiza que desde os ataques da semana passada, "novos elementos têm aconselhado a abertura de outras linhas de investigação, que apontam para a participação de cidadãos de outros países nos atentados". Segundo as informações mais recentes, grupos extremistas marroquinos vinculados à rede terrorista Al Qaida teriam sido os responsáveis pelos ataques. A carta do representante da Espanha na ONU foi divulgada apenas quatro dias após o país ter conseguido a aprovação de uma resolução da ONU culpando o ETA, horas depois dos atentados. A resolução foi adotada por unanimidade e colocou o Conselho de Segurança na vergonhosa posição de culpar os grupo separatista basco sem que qualquer investigação tivesse sido concluída e enquanto surgia a possibilidade de não terem sido os separatistas bascos os responsáveis pelas bombas nos trens de Madri. Como a Espanha insistiu na resolução condenando os separatistas, muitos dos membros do Conselho de Segurança passaram a exigir uma explicação do país. O embaixador francês na ONU e atual presidente do Conselho, Jean Marc de La Sabliere, disse ter ficado satisfeito com a carta entregue a ele pelo colega espanhol. A resolução de quinta-feira não pode ser modificada. Mas poderia ser substituída por uma nova. A Espanha, entretanto, não fez o pedido.