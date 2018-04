Na ONU, Irã critica governo Obama e cobra mudanças dos EUA O Irã partiu para a ofensiva contra o governo Obama na quinta-feira, criticando a nova embaixadora norte-americana na ONU por fazer "as mesmas surradas" acusações do governo Bush contra Teerã. Em discurso ao Conselho de Segurança durante uma sessão sobre o Iraque, a embaixadora norte-americana Susan Rice reiterou as acusações de que o Irã apoia o terrorismo e pretende desenvolver armas nucleares --acusações que Teerã rejeita. "É lamentável que, mais uma vez, estejamos ouvindo as mesmas acusações surradas, não-solicitadas e infundadas que costumavam ser injustificada e futilmente repetidas pelo governo anterior", disse o embaixador iraniano, Mohammad Khazaee, em carta ao atual presidente do Conselho, o diplomata japonês Yukio Takasu. "Ao invés de levantar acusações contra os outros, os Estados Unidos deveriam dar passos concretos e significativos no sentido de corrigir suas políticas erradas do passado e suas práticas 'vis-a-vis' outras nações, inclusive a República Islâmica do Irã." Essa foi uma das declarações mais duras de alguma autoridade do Irã até agora contra o governo do presidente Barack Obama, no cargo há pouco mais de um mês. O Irã não participa do Conselho de Segurança da ONU, e não havia nenhum funcionário iraniano presente na sessão em que Rice discursou. (Reportagem adicional de Patrick Worsnip)