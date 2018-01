Na primeira eleição, Hamas é bem votado e Fatah obtém maioria O grupo fundamentalista islâmico Hamas teve um sólido desempenho nas primeiras eleições municipais realizadas na Cisjordânia em 28 anos. Contudo, a Fatah, facção fundada por Yasser Arafat, obteve a maioria das cadeiras em pelo menos metade dos 26 conselhos municipais eleitos na quinta-feira na Cisjordânia, indicaram os primeiros resultados. Apesar de ser a primeira vez que o Hamas participa de uma eleição, em várias localidades, como Belém e Nablus, o grupo fundamentalista islâmico obteve mais votos que a tradicional Fatah. Segundo o responsável da comissão eleitoral local, Firas Yaghi, "a Fatah está em primeiro lugar, seguida pelo Hamas, os independentes e a Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP)". De acordo com uma contagem realizada pela agência France Presse a partir dos resultados preliminares em 22 localidades, a Fatah controla 13 conselhos municipais, enquanto o Hamas controla 9. Nessas localidades, os candidatos da Fatah obtiveram 135 cadeiras e os do Hamas, 75. Segundo Yaghi, 84% dos 140 mil eleitores palestinos foram às urnas para eleger 306 vereadores entre 886 candidatos - sendo 139 mulheres. A votação foi considerada como um ensaio geral das eleições de 9 de janeiro, quando será escolhido o sucessor de Arafat para a presidência da Autoridade Palestina. O Hamas pediu o boicote à eleição presidencial, mas indicou que participará das eleições legislativas e em outras votações locais que serão realizadas em 2005. Pelo menos cinco palestinos morreram hoje (24) na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, informaram fontes palestinas. No campo de refugiados de Tulkarem, três jovens, identificados como membros das Brigadas de Al-Aqsa, foram mortos a tiros durante uma perseguição de soldados israelenses. Dois membros do Hamas morreram no campo de refugiados de Khan Yunis na explosão da bomba que fabricavam para um atentado.