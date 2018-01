Na queda do avião nigeriano 106 morreram e 4 sobreviveram O presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, informou neste domingo, em mensagem à nação, que 106 pessoas morreram em conseqüência da queda, no sábado, de um avião comercial nigeriano. A companhia aérea nigeriana EAS, proprietária da nave, disse que quatro pessoas - três passageiros e um tripulante - sobreviveram ao desastre. O avião caiu sobre várias casas, uma escola e uma mesquita num subúrbio da cidade de Kano. Entre os mortos, estão 71 passageiros e sete tripulantes do avião que seguia de Kano para a capital Lagos. Entre os tripulantes, apenas uma mulher sobreviveu. Um dos demais sobreviventes é um passageiro que se levantou do seu assentou em meio aos escombros e saiu por si mesmo. Em razão do acidente, Obasanjo voltou às pressas de uma viagem à África do Sul e declarou dois dias de luto.