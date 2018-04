Na reta final, Ahmadinejad ataca Rafsanjani e ameaça moderados

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, acirrou ontem seus ataques ao ex-presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, um dos políticos mais influentes do Irã, que apoia seu principal rival na eleição de amanhã, o candidato moderado Mir Hussein Mousavi. Se reeleito, Ahmadinejad prometeu caçar os "corruptos" e tirar o seu poder. Com uma agressividade sem precedentes numa eleição iraniana desde a Revolução Islâmica de 1979, Ahmadinejad acusa Rafsanjani e a família dele de desviar dinheiro público. "Em 16 anos, eles não conseguiram fazer nada", disse ontem o atual presidente, durante comício de encerramento de campanha, referindo-se a Rafsanjani, presidente entre 1989 e 1997, e ao reformista Mohammad Khatami, que governou de 1997 a 2005 e retirou sua candidatura para apoiar Mousavi. "Eles têm de responder ao povo pelo que fizeram com o dinheiro do país." A multidão gritou: "Morte aos corruptos." "Depois da eleição, que se Deus quiser ganharei, eles terão de responder por sua corrupção", continuou Ahmadinejad, falando a cerca de 10 mil pessoas diante da mesquita da Universidade Técnica Sharif, em Teerã. Seus partidários gritaram: "É preciso matar os corruptos." Ahmadinejad lembrou que Ali, o sucessor do Profeta Maomé, considerou um dever denunciar quem rouba. "Desde os primeiros dias do Islã, e também da Revolução, o povo apoiou. Mas esses 16 anos foram contrários às leis do Islã", argumentou o presidente. "Nos próximos quatro anos, vou denunciar todos os corruptos e eles não terão mais o poder que têm hoje." Um enorme cartaz pendurado numa passagem de pedestres sobre uma avenida retratava Rafsanjani, sua filha Faezl, seu irmão Mohammad e outros aliados de Mousavi como personagens da comédia Os Excluídos, uma versão iraniana do Exército de Brancaleone, sobre um bando de tontos que foram à guerra Irã-Iraque (1980-88) e não sabiam lutar. Desde a campanha presidencial de 2005, em que derrotou Rafsanjani, Ahmadinejad tem sugerido o envolvimento do ex-presidente e da família dele com corrupção - um tema recorrente também em conversas de bastidores. No debate com Mousavi na semana passada, no entanto, o presidente elevou o tom, acusando-os de desviar e lavar dinheiro. O ex-presidente pediu direito de resposta à TV estatal, controlada por Ahmadinejad, mas não foi atendido. Na quarta-feira, Rafsanjani enviou uma longa carta ao líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, na qual pede que ele tome providências para conter os ataques de Ahmadinejad, caso contrário haveria reações que poderiam desestabilizar o país. ?CONTRARREVOLUÇÃO? Rafsanjani preside a Assembleia dos Especialistas, composta por 86 teólogos, que elege e pode destituir o líder espiritual. Ele também chefia o Conselho de Conveniência do Estado, que julga se as leis aprovadas no Parlamento estão de acordo com os princípios da Revolução Islâmica. Ontem foi a vez de a Guarda Revolucionária, controlada por Khamenei e aliados de Ahmadinejad, sair na defesa do presidente. Seu comandante, Yadollah Javani, publicou declarações no site da força na internet, dizendo que esmagaria qualquer tentativa de lançar no Irã uma "revolução de veludo", referência ao movimento pacífico que derrubou o regime comunista da antiga Checoslováquia, em 1989. Segundo a Associated Press, Javani acrescentou que a Guarda está pronta para conter uma eventual onda de violência pós-eleitoral e esmagar os opositores. Ahmadinejad foi integrante da Guarda Revolucionária, formada depois da Revolução. Seu governo tem repassado negócios lucrativos, nos setores bancário e do petróleo, para integrantes da força. Ahmadinejad, populista, conservador e ultranacionalista, não esconde sua intenção de radicalizar num eventual segundo mandato. "Um dos meus maiores erros foi ter mantido gente dos governos anteriores, que prejudicaram o meu governo", disse ele ontem no comício em Teerã. A constatação de Ahmadinejad equivale a uma declaração de guerra na política iraniana, marcada desde a Revolução pela distribuição de poder entre conservadores e moderados. Ahmadinejad acusou Mousavi e seus aliados de "lançar uma guerra psicológica, como a usada por Hitler, contra o povo do Irã". Mousavi e outros oposicionistas têm acusado Ahmadinejad de atrair a hostilidade do mundo com a propaganda desafiadora que faz do programa nuclear iraniano e com suas afirmações de que o Holocausto não ocorreu e Israel deve desaparecer. Eles também o chamam de "mentiroso" por negar o aumento da inflação e por ter acusado a mulher de Mousavi, Zaghra Rahnavard, de forjar certificados na universidade. CAMPANHA TENSA Mahmoud Ahmadinejad Presidente do Irã "Em 16 anos, eles (do governo do ex-presidente Hashemi Rafsanjani, que apoia o candidato moderado Mir Hussein Mousavi) não conseguiram fazer nada. Eles têm de responder ao povo o que fizeram com o dinheiro do país" Hashemi Rafsanjani Ex-presidente iraniano "Espero que o senhor (o líder supremo Ali Khamenei) resolva essa situação e extinga o fogo cuja fumaça pode ser vista na atmosfera, evitando que complôs perigosos entrem em ação" OS PODEROSOS DO IRÃ Aiatolá Ali Khamenei Líder supremo Autoridade máxima; nomeia o chefe do Judiciário, dos meios de comunicação e das Forças Armadas; confirma eleição do presidente e tem poder de vetar medidas presidenciais Mahmoud Ahmadinejad Presidente É eleito por voto popular para um mandato de quatro anos; comanda a economia e a política interna, mas tem poder limitado pelo líder supremo, especialmente nas áreas de segurança, defesa e política externa Hashemi Rafsanjani Presidente da Assembleia dos Especialistas Entidade formada por 86 clérigos, eleitos pelo voto popular a cada oito anos. São esses religiosos que escolhem, fiscalizam e têm poder de destituir o líder supremo