Na Romênia, Bush lembra luta contra nazistas e comunistas Num discurso pronunciado no centro da capital da Lituânia para milhares de pessoas, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, comparou o atual combate americano ao terrorismo à luta contra os nazistas e comunistas. "Os países livres devem enfrentar os novos desafios e combater os terroristas da mesma forma como lutaram contra o nazismo e o comunismo", insistiu Bush em meio a aplausos da multidão. "Nós os derrotaremos como derrotamos os nazistas." O pronunciamento em praça pública foi o principal ato da breve visita do presidente americano à Lituânia, país convidado na quinta-feira a integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). No dia anterior, Bush esteve em São Petersburgo para um encontro com o colega russo, Vladimir Putin, ocasião em que tranqüilizou os russos quanto à expansão da Aliança Atlântica para o Leste Europeu - antiga área de influência da ex-União Soviética. O presidente lituano, Valdas Adamkus, condecorou Bush com a Ordem Vytautas, o Grande - a mais alta condecoração da Lituânia -, destacando os esforços do presidente americano em prol da paz e da liberdade e seu empenho pessoal na admissão do país báltico na Aliança Atlântica. "Com a Lituânia como membro, a Otan será mais forte e isso não é apenas válido do ponto de vista militar. A Lituânia contribuirá também para reanimar e fortalecer o espírito da instituição", disse Bush ao agradecer. Além da Lituânia, a Otan convidou também a integrá-la a Estônia, Letônia, Eslováquia, Eslovênia, Romênia e Bulgária. "A ampliação da Otan faz desaparecer as fronteiras erguidas pelas ditaduras", concluiu Bush que, em seguida, viajou para Bucareste, capital da Romênia. Ali, como em Vilna, ele discursou em praça pública para cerca de 100 mil romenos, dando ênfase também para o combate ao terrorismo e reafirmando advertências ao presidente iraquiano, Saddam Hussein, de que deve depor as armas de destruição em massa ou enfrentar as conseqüências.