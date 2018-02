Na Rússia, 360 passam mal ao beber água benta poluída

A maioria dos afetados apresenta sintomas de infecções gastrointestinais (gastroenterite rotaviral) - como diarreia, vômitos, dores de cabeça e febre alta. A investigação epidemiológica revelou que a intoxicação ocorreu no dia 19 de janeiro, durante as celebrações da festividade religiosa da Epifania. Segundo a tradição ortodoxa, a água recolhida nos rios e lagos durante essa festividade, quando se celebra o batismo de Jesus Cristo por João Batista no Rio Jordão, apresenta determinadas propriedades curativas e fortificantes.

O Serviço Federal de Proteção ao Consumidor afirmou que a água corrente da igreja local satisfaz a todas as normas higiênicas da Rússia. No entanto, a água do lago local - que foi recolhida por alguns crentes ortodoxos e bebida após ser benzida pelo padre da igreja local - estava parada e poluída, explicou o departamento sanitário de Irkutsk ao saber do caso de intoxicação em massa. As informações são do Jornal da Tarde.