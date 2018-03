Na Rússia, olimpíada suína tem prova de natação A primeira "Olimpíada Suína" reuniu leitões de vários países em Moscou. Os animais competiram em provas de natação, corrida e futebol, neste sábado. O evento faz parte de um show animal ZooRussia 2006. Segundo o site oficial da Federação a natação é uma nova modalidade no evento. A competição é realizada em uma piscina transparente e as raias são separadas por uma estrutura de vidro especial. Os donos dos animais batem palmas para incentivá-los a nadar e correr até a linha de chegada. No futebol, a bola com sabor doce era o incentivo para os porquinhos acertarem o gol. Os leitões nasceram há um mês e passaram por um treinamento geral para depois enfrentar as diferentes modalidades. Os animais são supervisionados por técnicos e psicólogos do zoológico.