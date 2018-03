Na Síria, cargo tem pouco peso O primeiro-ministro sírio é o chefe do Conselho de Ministros e pode assumir as funções presidenciais por até 90 dias. Segundo a Constituição síria, o presidente Bashar Assad é o chefe de Estado, enquanto o premiê é chefe de governo. Na prática, no entanto, a presidência centraliza todas as funções e pode nomear e demitir o premiê a hora que quiser.