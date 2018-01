Na Tailândia, presos ajudam construindo caixões Os presos da Tailândia estão contribuindo no esforço coletivo para superar os efeitos do maremoto de domingo fabricando caixões e removendo escombros, informa nesta quinta-feira a imprensa local. O Departamento Penitenciário assinalou que reclusos de três cárceres do país estão desde segunda-feira empenhados na tarefa de fazer ataúdes, muitos de tamanho grande para mortos ocidentais, que têm estrutura corporal maior que a dos tailandeses. Além disso, prisioneiros menos perigosos obtiveram liberdade provisória para ajudar na remoção de escombros dos numerosos edifícios destruídos. O primeiro-ministro Thaksin Shinawatra considerou que a solidariedade dos presos foi motivada pela possibilidade de obter redução das penas.