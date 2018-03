Na TV, Hillary rejeita nova disputa à presidência dos EUA A senadora democrata Hillary Clinton avaliou as chances de concorrer novamente à presidência dos Estados Unidos como próximas de zero. O programa Fox & Friends, do canal Fox News, divulgou hoje uma entrevista com a ex-primeira-dama. Perguntaram à senadora as chances, em uma escala de 1 a 10, de ela se tornar líder da maioria no Senado. "Oh, provavelmente zero", respondeu. "Eu não estou buscando nenhuma posição além de ser a melhor senadora por Nova York que eu posso ser." Hillary foi derrotada após uma dura e prolongada batalha nas primárias democratas pelo senador Barack Obama, agora candidato do partido à Casa Branca. Quando foi questionada se poderia ocupar um posto na Suprema Corte, ela também negou essa intenção. "Zero. Eu não tenho interesse em fazer isso." Finalmente, foi perguntado se ela concorreria novamente à presidência. "Provavelmente perto de zero", avaliou. "Há um velho ditado: floresça onde você está plantada." Hillary falou que seu principal interesse agora é trabalhar como senadora durante uma administração liderada por Barack Obama.