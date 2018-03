Na TV, histórias e cenas da vida americana

No programa de ontem à noite, Barack Obama prometeu um alívio fiscal para a classe média e honestidade em seu governo. "Não serei um presidente perfeito, mas prometo que sempre direi a vocês o que penso", disse o democrata. O programa de meia hora, que custou cerca de US$ 4 milhões, foi transmitido em horário nobre pelas principais redes de TV do país. As imagens do programa mostraram cenas da vida do candidato filmadas por Davis Guggenheim, cujo pai foi o documentarista da campanha de Robert F. Kennedy. Em um determinado momento, quando surgiram flashes de bairros residenciais, Obama apareceu sentado à mesa de uma cozinha com um grupo de eleitores brancos operários. "Nos últimos oito anos, vimos até que ponto as decisões de um presidente podem influenciar o curso da história e a vida dos americanos. Em grande parte, o que está errado no país começou até mesmo muito antes disso." Então, apresentando-se de terno, de pé diante de uma escrivaninha imponente e uma bandeira dos EUA, ele afirmou. "Falamos há décadas dos mesmos problemas e nada foi feito para resolvê-los." AO VIVO O programa exibiu em seguida um curta-metragem com a história de quatro famílias americanas e seus problemas. As histórias mostraram os desafios que as pessoas enfrentam e o que devem fazer para tentar solucioná-los. No fim, o programa mostrou o discurso que Obama estava fazendo, ao vivo, na Flórida, acompanhado de seu vice-presidente, Joe Biden. Obama também mostrou a história de sua mãe, que morreu de câncer de mama, explicando "as dificuldades que ela teve com o plano de saúde, para ajudar os telespectadores a compreender por que o programa de reforma da saúde que ele apresenta é tão importante". Ross Perot, o último candidato à presidência que apresentou programação semelhante, usou oito programas desse tipo com um audiência média de 13 milhões de espectadores, sendo que um deles alcançou 16,5 milhões de espectadores. Os assessores de John McCain consideraram a idéia exagerada, e o republicano criticou a possibilidade de que a propaganda se sobrepusesse à rodada de beisebol da World Series, exibido pelo canal Fox, por 15 minutos. "Ninguém atrasará a World Series com um comercial quando eu for presidente", afirmou em Hershey, Pensilvânia. Executivos da Fox disseram que foram eles, e não a campanha de Obama, que pediram à federação de beisebol que transferisse o início do jogo de ontem à noite, marcado para as 20h20, para as 20h35, a fim de permitir a transmissão de sua propaganda. Mas, disseram, de todo modo o atraso não seria necessário: o jogo que começou mais cedo teve início às 20h30. Por sua vez, os assessores de Obama afirmaram não estar preocupados com a possibilidade de perder telespectadores.