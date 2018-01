Na Venezuela, só tevês chavistas

A terça-feira foi confusa em Caracas. O trânsito da cidade deu um nó depois que manifestantes opositores tentaram driblar as tropas da Guarda Bolivariana e da Polícia Nacional e paralisaram a capital da Venezuela. A batalha campal terminou com 9 feridos, um estudante com um tiro na perna, e 13 presos. No entanto, nada disso passou na televisão local.

Das emissoras de TV aberta e fechada, a CNN em Espanhol era o último canal de notícias. Ela foi tirada do ar pelo governo em fevereiro, acusada de "atentar contra a estabilidade democrática e a paz do povo venezuelano".

Agora, todas as emissoras são a favor do chavismo ou transmitem uma programação talhada sob medida para quem sofre de insônia. O que se vê na TV venezuelana são exercícios de ginástica comandados por alguma ex-candidata a miss, documentários sobre a fauna marinha de Curaçao ou partidas de beisebol - o que para os mais azarados é como assistir a um filme iraniano sem legenda.