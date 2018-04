Nação da Micronésia, Palau aceita receber 17 uigures de Guantánamo Um dos menores países do mundo, Palau - localizado em um arquipélago da Micronésia a 800 quilômetros das Filipinas - anunciou ontem sua disposição de receber 17 chineses da etnia uigur que são mantidos em Guantánamo desde 2002. O presidente de Palau, Johnson Toribiong, disse que seu país "respondeu favoravelmente ao pedido dos Estados Unidos de receber de forma temporária 17 detidos da etnia uigur" como um "gesto humanitário", mas o governo americano ainda analisa se aceitará a oferta do arquipélago. Os detidos pertencem a uma minoria chinesa muçulmana de origem turcomena composta por 8 milhões de membros que vivem em Xinjiang, noroeste da China. O grupo foi capturado em 2001, ao cruzar a fronteira da China com o Afeganistão, quando fugia da perseguição de Pequim. O governo acusa os uigures de usar o terrorismo como estratégia de luta pela independência. Em 2004, a Justiça americana inocentou os 17 acusados, mas as autoridades preferiram mantê-los em Guantánamo alegando que se fossem devolvidos à China poderiam ser condenados à morte. Diversos países foram consultados sobre a possibilidade de recebê-los, mas não responderam, supostamente por temer represálias comerciais de Pequim.