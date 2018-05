Nacionalista injeta mais incertezas na política de Lima Líder de uma fracassada revolta do Exército em 2000, o favorito das pesquisas nas eleições peruanas, o oficial da reserva do Exército peruano Ollanta Humala, injeta novas incertezas no sistema político do país andino. Sua rápida ascensão nas pesquisas antes da votação de ontem - ele ultrapassou candidatos do establishment que apoiam mais estreitamente as políticas orientadas para a economia de mercado implementadas pelo governo - ressaltou também um aparente paradoxo no qual a economia em forte expansão do Peru mascara profundos descontentamentos com a política.