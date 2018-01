Nacionalista lidera pesquisa eleitoral no Peru O candidato nacionalista Ollanta Humala ficou em primeiro lugar nas intenções de voto no Peru, segundo uma pesquisa de opinião do instituto particular Apoyo. A enquete, elaborada em escala nacional e divulgada hoje pelo jornal El Comercio, aponta que Humala tem 28% das preferências, seguido pela candidata conservadora Lourdes Flores, com 25%, e o candidato populista Alan García, com 15%. A candidatura de Humala recebeu um grande apoio nos últimos dois meses, em que passou de 5% das intenções de voto para o primeiro lugar. El Comercio apontou, no entanto, que em caso de um hipotético segundo turno eleitoral, a vitória seria de Lourdes Flores, que nesse caso teria o apoio de 46% do eleitorado. Se isso acontecer, Humala pode ter uma adesão de 39%. Flores aumenta sua vantagem, com 54%, caso chegue ao segundo turno com Alan García, que teria 25% dos votos. Humala é apontado, no entanto, como o ganhador, com um 44%, caso chegasse ao segundo turno com García. Nesse caso, o ex-presidente teria 29% dos votos. O diretor do Apoyo, Alfredo Torres, explicou que a pesquisa foi realizada com 1.600 pessoas em 30 cidades do país, selecionadas em todos os níveis socioeconômicos e distritos.