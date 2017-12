Nacionalistas bascos vencem eleições O Partido Nacionalista Basco (PNV) venceu as eleições regionais deste domingo no País Basco, de acordo com os resultados preliminares liberados pelo governo basco. A vitória do PNV é vista como um incentivo para as ações do grupo separatista ETA (Pátria Basca e Liberdade). De acordo o diretor de processos eleitorais e documentação, com Inaki Alba, as eleições bascas deste ano, uma das mais tensas dos últimos anos, alcançaram um recorde histórico de comparecimento às urnas, com 78% dos eleitores registrados.