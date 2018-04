Nacionalistas fazem novo protesto na Tailândia

Os "Camisas Amarelas" acusam o governo do primeiro-ministro Abhisit Vejjajiva de não conseguir defender o território em uma disputa com o Camboja. "Nós fizemos sugestões ao governo, mas eles não agiram, então não temos outra escolha", disse uma liderança dos manifestantes, Chamlong Srimuang.

A questão das fronteiras ganhou proeminência após sete tailandeses serem presos no Camboja em dezembro por entrarem ilegalmente em uma zona disputada, incluindo um ativista dos "Camisas Amarelas" que permanece detido no Camboja, acusado de espionagem. O grupo, conhecido oficialmente como Aliança do Povo pela Democracia, costumava ser próximo de Abhisit, mas as relações têm piorado.

Em 2008, o grupo fez grandes manifestações, fechando dois aeroportos de Bangcoc e deixando 300 mil pessoas sem voar. Os protestos geraram um grande custo para a economia local. Já os "Camisas Vermelhas" protestam por eleições antecipadas. No último domingo, eles atraíram 27 mil pessoas para uma manifestação. As informações são da Dow Jones.