Nacionalistas perdem eleições em Taiwan O partido nacionalista de Taiwan, o Kuomintang, perdeu as eleições legislativas deste sábado na ilha, após 51 anos no poder. Obtendo apenas 68 cadeiras, o Kuomintang foi derrotado pelo Partido Democrata Progressista (PDP), do presidente Chen Shui-bian, que assegurou 87 dos 168 lugares em disputa. O Parlamento era o último reduto dos nacionalistas, depois que Shui-bian se elegeu presidente, no ano passado. O PDP deve continuar em busca da aliança que tentou costurar nestas eleições, agora visando recuperar Taiwan da recessão econômica.