Nações do Sudeste Asiático e EUA assinam pacto antiterror Os ministros de Relações Exteriores dos países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e o secretário de Estado americano, Colin Powell, firmaram hoje (01), no Sultanato de Brunei, um compromisso de cooperação antiterror. Segundo o pacto, os signatários prometem compartilhar informações de inteligência, reforçar fronteiras, bloquear fundos de organizações terroristas e combater a falsificação de passaportes.