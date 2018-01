Nações muçulmanas pregam união contra Israel Nações muçulmanas afirmaram hoje que a ocupação israelense das cidades palestinas ameaça toda a comunidade islâmica, mas concordaram que a maior organização islâmica do mundo não tem condições de impedi-la. Ministros de relações religiosas dos 57 países-membros da Organização para a Conferência Islâmica afirmaram em um comunicado que a questão palestina "toca o coração e a alma de cada muçulmano que se considere parte deste corpo de seguidores". A declaração, emitida no final de uma conferência de três dias em Kuala Lumpur, Malásia, conclamou todos os países e organizações internacionais a "multiplicarem seus esforços" para que as forças israelenses se retirem dos territórios palestinos ocupados. "O plano e expansão do regime sionista representa uma ameaça a todo o corpo de seguidores do Islã", afirma a declaração. "Por isso, a união dos seguidores do Islã é muito necessária para a solução deste problema". O ministro malaio para o Islã, Adul Hamid Zainal Abidin, reconheceu, no entanto, que "uma simples declaração" não resolverá o conflito no Oriente Médio. "O que mais podemos fazer?", questionou. "Reconhecemos que não temos testemunhado um sucesso na luta palestina porque os muçulmanos não têm demonstrado a unidade que nossa religião exige". Leia o especial