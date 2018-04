Nações Unidas denuncia 'atrocidades diárias' na Somália A crise humanitária na Somália está ficando cada vez pior e "graves atrocidades são perpetradas quase diariamente no país africano", denunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). William Spindler, porta-voz do Acnur em Genebra, na Suíça, disse que cerca de 200 pessoas, civis em sua maioria, teriam morrido no decorrer dos últimos 30 dias na Somália. Ele também afirmou que civis estão sendo bombardeados e que estupros e sequestros ocorrem de maneira generalizada no país.