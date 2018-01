Nader não poderá se candidatar como independente nos EUA A tentativa de Ralph Nader de disputar as eleições presidenciais americanas como um candidato independente pela Pensilvânia foi rejeitada hoje por uma corte do Estado. A decisão judicial aparentemente favorece o senador John Kerry, cujo partido temia que a candidatura de Nader pudesse tirar votos do democrata e favorecer o presidente George W. Bush em um importante Estado americano. De acordo com a decisão da corte, Nader perdeu o seu direito de disputar como independente as eleições de 2 de novembro por ter aceito a nomeação do Partido da Reforma. A lei da Pensilvânia proíbe uma pessoa que é afiliada a um partido político de disputar uma eleição como independente e a corte negou o argumento de Nader de que a proibição valia apenas em relação aos eleitores do Estado. A decisão representa um novo revés à campanha de Nader, cuja tentativa de listar seu nome na cédula eleitoral vem sendo barrada em vários Estados. O veredito, ao contrário, animou os democratas, que se vêem como os maiores prejudicados caso o nome de Nader estivesse na cédula da Pensilvânia. Kevin Zeese, porta-voz da campanha de Nader em Washington, afirmou que uma apelação já estava a caminho. O Partido da Reforma endossou o nome de Nader em maio último, o que lhe garantiu o nome na cédula em sete Estados, incluindo Flórida e Michigan, onde a disputa entre Kerry e Bush deverá ser bem acirrada.