Nagasaki recorda 56 anos da bomba atômica A cidade de Nagasaki parou hoje durante um minuto para lembrar o ataque nuclear, o segundo da história, de que foi alvo no final da Segunda Guerra mundial. Milhares de pessoas reunidas no Parque da Paz de Nagasaki, nas proximidades do local em que explodiu a bomba atômica, inclinaram suas cabeças em meio ao soar dos sinos e o ruído de sirenes. "Os cidadãos de Nagasaki vêm lutando em defesa de um século XXI livre de armas nucleares", disse o prefeito de Nagasaki, Itcho Ito - um ativista antinuclear -, durante seu discurso. "No entanto, não menos de 30.000 ogivas nucleares continuam existindo no planeta e a ameaça nuclear se encontra hoje a ponto de saltar para o espaço", acrescentou Itcho, em referência ao projeto dos EUA de construir um escudo antimísseis. Os presentes à cerimônia observaram um minuto de silêncio às 11h02 da manhã (hora local), momento exato em que um avião americano lançou sobre a cidade a bomba apelidada de "Fat Man" (O Gordo). Três dias antes do ataque contra Nagasaki, uma bomba lançada sobre Hiroshima matou 140.000 pessoas. Na segunda-feira, entre 30.000 e 50.000 pessoas se reuniram num parque daquela cidade para lembrar o bombardeio. Nagasaki se localiza a 928 km a sudoeste de Tóquio, na ilha meridional de Kyushu, e Hiroshima está a 687 km a sudoeste da capital japonesa. Após as explosões atômicas nas duas cidades, o Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial.