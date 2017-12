Namorada de atirador de Las Vegas chega aos EUA

MANILA - A namorada do autor do massacre em Las Vegas, procedente de Manila, chegou aos EUA, onde era esperada por agentes do FBI (Polícia Federal americana), segundo as autoridades filipinas e a imprensa americana.

Marilou Danley, 62 anos, embarcou na terça-feira à noite em um voo da Philippine Airlines com destino a Los Angeles, disse a porta-voz do Escritório de Migrações das Filipinas, Maria Antoinette Mangrobang.

Agentes do FBI aguardavam Marilou no aeroporto, indicou a imprensa. Os investigadores consideram que ela é uma pessoa importante para a investigação, mas até o momento tem a total liberdade de movimento.

No domingo, Stephen Paddock, um contador aposentado de 64 anos, disparou contra centenas de pessoas que assistiam a um festival de música country em Las Vegas, matando 59 pessoas e ferindo mais de 500 no maior massacre na história recente dos EUA. Ele cometeu suicídio após o massacre.

Os investigadores querem entender como este americano branco sem antecedentes criminais acabou com um vasto arsenal com o qual disparou contra as pessoas de um quarto de hotel no 32.º andar.

O Escritório Nacional de Investigações (NBI) filipino informou que recebeu ajuda do FBI para localizar Marilou. O NBI investiga informações da imprensa de que ela chegou às Filipinas em setembro e havia recebido US$ 100 mil dólares transferidos por Paddock para uma conta bancária.

Em um primeiro momento, Nick Suarez, porta-voz do NBI, indicou que o FBI havia passado ao escritório filipino informações sobre a data de chegada de Marilou ao país e sobre o dinheiro, mas depois voltou atrás e afirmou que as informações eram procedentes da imprensa.

Marilou é uma cidadã australiana que emigrou para os EUA há 20 anos para trabalhar em um cassino, segundo o governo da Austrália. Ela nasceu nas Filipinas, de acordo com a imprensa, mas a informação ainda não foi confirmada por fontes oficiais. / AFP