Namorada de Fujimori participa de ato e anuncia casamento A empresária japonesa Satomi Kataoka, namorada do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, participou neste sábado de um ato do partido Aliança para o Futuro no qual anunciou que em breve se casará com o ex-governante. Kataoka, que na sexta-feira chegou a Lima procedente de Santiago do Chile, reuniu-se com os principais seguidores de Fujimori e conheceu a candidata presidencial que representa o "fujimorismo", Martha Chávez. Posteriormente, a empresária participou da "festa fujimorista", realizada no distrito da Vitória. Kataoka anunciou que em breve se casará com o ex-governante para voltar ao país andino a "lutar no Peru". "Nos dois anos que Fujimori estava no Japão, ele estranhou muito. Vou dedicar minha vida para que tenha um bem-estar e para que os peruanos também trabalhem com ele", disse Kataoka em japonês, enquanto era traduzida por Santiago Fujimori, irmão mais novo do ex-governante. No encontro também estiveram presentes a filha mais velha de Fujimori, Keiko Sófia, e outros dirigentes de Aliança pelo Futuro, agrupamento que atualmente conta com 2,8% de apoio para as eleições de 9 de abril.