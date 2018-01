Nancy Pelosi é reeleita líder democrata na Câmara americana

WASHINGTON - Nancy Pelosi foi reeleita nesta quarta-feira (30) líder da minoritária bancada democrata na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, superando um concorrente mais jovem que pediu uma mudança no comando após o fracasso do partido nas eleições.

"Estou honrada de ser eleita por meus colegas para servir como líder democrata. Vamos trabalhar", escreveu Pelosi, de 67 anos, em sua conta no Twitter após ganhar a eleição interna por 134 votos contra 63.

O representante de Ohio, Tim Ryan, desafiou Pelosi para evitar que ela continuasse sua extensa liderança de 13 anos na Câmara.

Ryan, de 43 anos, obteve o respaldo de vários democratas descontentes com a derrota do partida nas eleições presidenciais de 8 de novembro e seu fracasso em conseguir novos assentos no Congresso.

O representante se apresentou como líder de uma nova geração do partido, que acusa de ter esquecido dos eleitores da classe trabalhadora do centro dos Estados Unidos, muitos dos quais ajudaram Donald Trump a ganhar a presidência.

Pelosi, que apoiou firmemente a candidatura presidencial de Hillary Clinton, se mantém como uma figura poderosa no partido e fez história em 2007 ao se tornar a primeira mulher a presidir a Câmara baixa.

Mas sua liderança se debilitou. "Claramente isso não saiu como queríamos", disse Ryan aos jornalistas, em uma disputa que descreveu como "morro acima" desde o princípio.

Os simpatizantes de Pelosi sustentam que sai de cena um baluarte contra os esforços do Partido Republicano para privatizar o serviço de saúde e fazer naufragar outros programas que beneficiaram por décadas milhões de americanos.

"Lutaremos implacavelmente para defender" estes programas, disse Pelosi na terça-feira, após a nomeação pelo presidente eleito Donald Trump do congressista Tom Price, um ferrenho opositor ao programa Obamacare, para dirigir a secretaria de Saúde. / AFP