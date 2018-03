Não-alinhados pedem reunião da ONU sobre Iraque Cerca de 130 países que pressionam por uma solução pacífica no Iraque pediram nesta quinta-feira ao Conselho de Segurança (CS) da ONU para promover uma reunião aberta de emergência antes de votar uma nova resolução que poderia autorizar a ação militar contra o governo de Saddam Hussein. A medida do Movimento de Países Não-Alinhados, cujos associados são principalmente países em desenvolvimento, colocaria sob escrutínio as exigências americanas e britânicas para uma autorização militar ao mudar as conversações até agora fechadas para negociações abertas. Os membros do Conselho de Segurança apoiaram o pedido de uma reunião aberta, e o presidente do CS, Martin Belinga-Eboutou, disse aos grupo de países não alinhados que estabeleceria uma data, após realizar consultas. Diplomatas disseram que a reunião aberta não será realizada nesta sexta-feira, como queria a França, mas provavelmente deve acontecer na próxima semana. Com certeza será realizada antes que o CS vote uma nova resolução, afirmaram os diplomatas, mas não estava claro se aconteceria antes ou depois que uma nova resolução fosse formalmente introduzida no CS.