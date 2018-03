Não estou renunciando agora, diz presidente do Paquistão O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, disse neste sábado que não tem planos imediatos de renunciar ou ir para o exílio, em uma tentativa de acabar com as crescentes especulações sobre se ele deixará ou não o cargo. Musharraf, que é aliado dos Estados Unidos e chegou ao poder como general após um golpe em 1999, tem sido uma figura cada vez mais isolada no governo, já que os partidos que o apoiavam foram derrotados nas eleições em fevereiro. Musharraf tem obstinadamente se mantido na Presidência apesar de ter perdido os apoios partidário e público. Assim, a especulação aumentou na última semana de que ele estaria planejando renunciar e deixar os recém-eleitos líderes civis governarem o país. "Não estou oferecendo a renúncia agora", disse ele a jornalistas em comunicado transmitido por todos os canais de notícias. Mas com o governo propondo grandes mudanças na Constituição para limitar os seus poderes, Musharraf indicou que não gostaria de ser reduzido a um chefe de Estado cerimonial. "Continuarei observando. Não posso me tornar um vegetal inútil", afirmou. "O Parlamento é supremo. O que ele decidir será aceito por mim... mas eu não gostarei de ser inútil." O viúvo de Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, que lidera o partido que encabeça a coalizão, chamou Musharraf de uma "relíquia do passado". Ele afirma que o Partido do Povo Paquistanês (PPP) não reconhece Musharraf como presidente constitucional e esboçou um pacote de leis para reduzi-lo ao papel de figurante. Nawaz Sharif, primeiro-ministro que Musharraf derrubou e que agora lidera o segundo maior partido na Assembléia Nacional, quer que seu sucessor sofra impeachment ou seja julgado por traição. Perguntado sobre como reagiria se o governo tentasse derrubá-lo, Musharraf disse: "Eu aceitarei o que o Parlamento decidir. Deixem o Parlamento decidir de forma constitucional". Apesar da postura pública de Musharraf, políticos dizem que ele reconhece que terá de deixar o governo para não ser a causa de mais revoltas, e que sua saída é questão de tempo. O presidente não deu neste sábado pistas de quando isso pode acontecer.