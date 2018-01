Não há brasileiros entre vítimas na Turquia até o momento, diz Itamaraty

BRASÍLIA - O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota no início da noite desta terça-feira, 28, no qual afirmou que até o momento não há registro de que existam brasileiros entre as vítimas do atentado de hoje no Aeroporto Kemal Ataturk, em Istambul.

Segundo o Itamaraty, o consulado-geral do Brasil em Istambul acompanha de perto a situação e está em regime de plantão para atender cidadãos brasileiros que necessitem de auxílio consular.

O governo brasileiro também condenou o atentado e ofereceu condolências às vítimas da violência. " O governo brasileiro manifesta sua firme condenação aos atentados que provocaram várias dezenas de vítimas, entre mortos e feridos, no aeroporto Ataturk, na cidade de Istambul, Turquia", diz a nota.

" Ao transmitir suas sinceras condolências aos familiares das vítimas, assim como sua solidariedade ao povo e ao Governo da Turquia, o Brasil reitera seu firme repúdio a qualquer forma de terrorismo", conclui o texto.

Serviço. Os telefones disponíveis para a assistência consular são 90 5548345952, na Turquia, e +55 61 2030 8804 (horário comercial) ou +55 61 8197 2284 (plantão), em Brasília.

Os e-mails disponíveis para contato são cg.istambul@itamaraty.gov.br e dac@itamaraty.gov.br