Não há mais surto de Ebola em Senegal, diz OMS

Em comunicado, a OMS lembrou que só houve apenas um caso confirmado no país, no último dia 29 de agosto, de um jovem que viajava de Guiné para a capital senegalesa, Dacar. Ele se locomovia por estradas e, no trajeto, teve contato com uma pessoa infectada com Ebola.

A organização disse ainda que Senegal é "um bom exemplo do que se deve fazer quando se enfrenta um caso de ebola vindo de outro país". Fonte: Associated Press.