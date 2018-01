Não há nenhum americano em Bagdá, diz ministro O ministro da Informação iraquiano, Mohammed Said Al-Sahhaf, apelou hoje aos jornalistas para que não "acreditem" nos norte-americanos sobre os combates em Bagdá, afirmando que não há soldados dos Estados Unidos na capital. "Não acreditem nesses invasores e nesses mentirosos. Não há nenhum dos seus soldados em Bagdá", disse o ministro numa conferência ao ar livre na capital iraquiana. "As nossas forças heróicas mataram centenas" de soldados norte-americanos que tinham penetrado no bairro de Dora, no sudoeste de Bagdá, garantiu Mohammed Said Al-Sahhaf. "Nós os matamos. Demos a eles veneno e infligimos uma lição que a história nunca mais esquecerá", disse, em tom de desafio e com um sorriso nos lábios. Tanques e soldados norte-americanos entraram hoje de manhã em pleno coração de Bagdá, numa operação testemunhada por vários jornalistas estrangeiros. Veja o especial :