Não há provas de envolvimento de Israel em assassinato, diz chanceler

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, disse nesta segunda-feira a chanceleres europeus que "não há provas" do envolvimento do serviço de inteligência israelense, o Mossad, no assassinato do líder do Hamas Mahmoud Al-Mabhouh em Dubai no dia 20 de janeiro.

Lieberman, que participou de uma conferência de chanceleres da União Europeia em Bruxelas, também disse que "não sabe" quem é o responsável pelo assassinato e que os jornalistas presentes no local "assistem demais aos filmes de James Bond" por cogitarem um possível envolvimento do Mossad no incidente.

Os ministros das Relações Exteriores da Grã Bretanha e da Irlanda, David Miliband e Michael Martin, pediram ao chanceler israelense esclarecimentos sobre a falsificação de passaportes de seus países, que foram utilizados, segundo a policia do Dubai, pelos autores do assassinato.

A União Europeia condenou a falsificação dos passaportes sem mencionar Israel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Investigação

Os chanceleres europeus publicaram um comunicado denunciando "em termos duros" a utilização de passaportes falsos da União Europeia pelos "envolvidos na operação".

No entanto, o chanceler israelense manteve a linha de ambiguidade sobre o assunto e ao final da conferência disse que "se houvesse" alguma informação vinculando Israel ao incidente, "iríamos nos referir a esse assunto".

No entanto, nesta segunda-feira, o jornal com a maior tiragem de Israel, o Yediot Ahronot, publicou uma investigação sobre um dos nomes acusados por Dubai de participação no assassinato, que pode indicar o envolvimento concreto de Israel no incidente.

Segundo o jornal, um homem que se apresentou como Michael Bodenhaimer, nome usado pelo agente que utilizou o passaporte alemão, teria alugado um escritório fictício em um edifício na cidade de Hertzlyia, ao norte de Tel Aviv.

O jornal afirma que uma placa com esse nome teria sido "misteriosamente" retirada do prédio logo depois da revelação da lista de suspeitos pelas autoridades de Dubai.

O suposto agente teria alugado o escritório por intermédio de uma empresa que fornece "escritórios virtuais" para pessoas que querem criar uma imagem de ter uma "empresa séria".

Suspeitas

O verdadeiro Michael Bodenhaimer, que é um rabino ultraortodoxo, é um dos sete cidadãos israelenses que afirmam que suas identidades foram roubadas pelos autores do assassinato.

O Yediot Ahronot também revela que o suposto Bodenheimer teria obtido o passaporte alemão apresentando documentos falsos às autoridades alemãs e alegando que seus pais nasceram na Alemanha.

De acordo com o jornal ele conseguiu retirar o passaporte alemão em dois dias, o que seria um tempo recorde para tal procedimento que normalmente demora pelo menos algumas semanas.

A rápida expedição do passaporte alemão poderia levantar, segundo o jornal, questões sobre uma possível colaboração das autoridades alemãs com o Mossad. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.