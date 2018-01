Não há provas de ligação de Arafat com o terrorismo O Departamento de Estado dos EUA informou o Congresso de que "não há evidências claras" de que Yasser Arafat nem outros altos funcionários da Organização para a Libertação da Palestina tenham ordenado os ataques terroristas contra Israel, disse hoje um funcionário do governo norte-americano. No entanto, como parte de um relatório semestral, o departamento disse também que fica evidente que elementos pertencentes à OLP que cometeram atos de terrorismo não receberam castigo, afirmou a fonte, que pediu anonimato. O relatório informa ainda que a organização palestina não tem nenhum sistema montado para levar os terroristas diante da Justiça. O documento analisa o cumprimento da OLP dos acordos de Oslo de 1993 e seus requisitos que obrigam a organização de Arafat a combater o terrorismo. A fonte afirmou que o relatório indica que elementos da OLP estão envolvidos em ataques contra Israel, mas que não está claro se estes foram efetuados por ordens - ou com o conhecimento prévio - da liderança da Fatah, a principal facção controlada por Arafat, ou da OLP. Ao mesmo tempo, foi informado hoje que o diretor da CIA, George Tenet, poderá receber em Washington nos próximos dias especialistas em segurança israelenses e palestinos para manter conversações sobre como combater o terrorismo.