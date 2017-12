Não há provas de que Irã dê armas a iraquianos, diz Pace O comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Peter Pace, declarou nesta terça-feira em Jacarta que não há evidências concretas de que o governo iraniano esteja fornecendo munições perfuradoras de blindagem a rebeldes iraquianos, rechaçando declarações públicas de outros comandantes militares americanos. Em conversa com jornalistas na capital indonésia, Pace esclareceu que forças americanas investigaram ataques, detiveram cidadãos iranianos e apreenderam materiais bélicos produzidos no Irã, "mas isso não significa que o governo iraniano esteja diretamente envolvido" nisso. "O que se pode dizer apenas é que artefatos produzidos no Irã estão sendo usados no Iraque em ataques contra soldados da coalizão", prosseguiu o comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA. As declarações de Pace devem colocar em xeque a credibilidade das recentes alegações de integrantes do alto escalão das Forças Armadas e do governo americanos de que o regime iraniano estaria diretamente envolvido no fornecimento de armas a rebeldes iraquianos. No entanto, Washington endureceu a retórica sobre o suposto papel do Irã na guerra no Iraque e a tensão tem crescido entre os países por conta dos planos nucleares iranianos. "Eu posso dizer a você que nós continuaremos a perseguir agressivamente quem estiver tentando matar nossos soldados no Iraque", afirmou Pace. O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, negou na segunda-feira que o Irã esteja fornecendo armas sofisticadas a militantes iraquianos e afirmou que a paz só voltará ao Iraque quando os EUA e os outros estrangeiros saírem. Pace está em uma rápida visita à Indonésia para discutir assuntos militares e outras relações.