Não há sobreviventes; caixa preta é encontrada Não há sobreviventes entre as 255 pessoas que estavam a bordo do avião da American Airlines que caiu hoje em Queens, disse o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Segundo o porta-voz da rede de televisão NTSB, foi encontrada e recuperada uma das caixas-pretas da aeronave. O avião se despedaçou momentos após decolar na segunda-feira, caindo sobre uma zona residencial a 8 km do aeroporto internacional John F. Kennedy de Nova York, disseram as autoridades. Não está clara a causa do desastre. O FBI considera a possibilidade de ter havido uma explosão a bordo da aeronave, mas uma autoridade federal dos EUA que falou sob a condição de manter o anonimato, disse não haver evidências de participação terrorista no acidente.