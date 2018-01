Não há sobreviventes da queda do avião chinês Todos os 112 ocupantes de um avião que caiu ao mar ontem na costa chinesa morreram no acidente, disse hoje a empresa aérea em um comunicado. Os grupos de resgate já suspenderam as buscas de sobreviventes. O avião da companhia China Northern Airlines, que viajava em um vôo nacional que partiu de Pequim, caiu ao mar pouco antes de chegar a seu destino na cidade portuária de Dalian, no noroeste da China. Os grupos de resgate recuperaram 66 cadáveres, disse Shan Chunchang, subdiretor da Administração Estatal da Supervisão de Segurança. As autoridades informaram que continuam procurando a caixa-preta do avião, que contém dados sobre o vôo e as gravações dos diálogos entre a cabine e a torre de comando.