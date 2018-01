Não haverá retirada de Gaza antes de eleições nos EUA O ministro da Defesa de Israel, Shaul Mofaz, decidiu não retirar seus comandados da Faixa de Gaza antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcadas para novembro, e deixará sua posição clara durante uma visita a Washington prevista para a próxima semana, disse hoje (05) uma fonte ligada ao governo. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, vinha prometendo retirar-se da maior parte de Gaza e de setores da Cisjordânia caso as negociações com os palestinos fracassem nos próximos meses. Os Estados Unidos não rejeitaram abertamente a sugestão, mas manifestaram reservas com relação a eventuais ações unilaterais. O roteiro para a paz - do qual os EUA são os principais patrocinadores - prevê uma solução negociada para o conflito entre palestinos e israelenses e a criação de um Estado palestino soberano e independente até 2005. Em atos de violência ocorridos nesta sexta-feira, um menino palestino de dez anos foi gravamente ferido por disparos de balas de borracha efetuados por soldados israelenses contra manifestantes que atiravam pedras, disseram fontes hospitalares. Outro menino palestino de dez anos faleceu em virtude dos ferimentos sofridos durante um ataque aéreo promovido pelo Exército do Estado judeu na semana passada, revelaram as mesmas fontes. As notícias vêm à tona no mesmo dia da divulgação de pesquisas segundo as quais Sharon goza de seu pior nível de credibilidade desde que assumiu o governo de Israel, no início de 2001. A mesma sondagem mostra que mais da metade dos israelenses quer a renúncia de Sharon.