Não mais dame e sir: Parlamento inglês quer fim de honrarias Ingleses de prestígio, nascido plebeus, não se tornam propriamente aristocratas, quando condecorados pela rainha, mas ser chamado de sir ou dame é quase o mesmo. No entanto, uma comissão do Parlamento inglês recomendou, hoje, que se extinguissem as nomeações de cavaleiros e damas, taxando-as de ?odores de preocupações passadas com posição e classe? e referências decadentes ao Império Britânico. A Comissão de Seleção da Administração Pública, que manteve uma série de audiências sobre o tema, também pediu a redução do número de honrarias conferidas pela Inglaterra, de 16 para apenas quatro, e a abolição de prêmios atualmente conferidos a diplomatas e funcionários civis. ?Em nosso ponto de vista, o sistema necessita uma reforma radical e sistemática, o que seria alcançado com nossas recomendações?, disse o presidente da comissão, Tony Wright. ?Essas são propostas corajosas e esperamos que o governo seja igualmente corajoso em sua resposta a elas.?