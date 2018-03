Não-membros do Conselho de Segurança debatem questão do Iraque A Organização das Nações Unidas promove a partir desta tarde um debate aberto para que os países que estão de fora do Conselho de Segurança da instituição manifestem suas opiniões sobre a questão do Iraque. O debate foi marcado a pedido da África do Sul, que lidera um bloco formado por 115 nações, que em sua maioria se opõe à guerra contra Bagdá. Mais de 40 países inscreveram-se para o debate e a sessão só deverá terminar amanhã à tarde, quando os governos dos EUA e do Reino Unido deverão apresentar uma nova proposta de resolução sobre o Iraque ao Conselho de Segurança. Indicando que o impasse diplomático deverá continuar, o presidente da França, Jacques Chirac, afirmou ontem que o país vai se opor à votação neste momento de uma nova resolução autorizando o uso de forças militares contra Bagdá.