Não resta dúvida sobre ataque americano ao Irã, dizem jornais russos Dois jornais russos vêem pouco sinal de avanços na crise em torno do programa nuclear do Irã. O diário Moskovskiy Komsomolets define como "fracasso total" o resultado da reunião entre representantes russos e americanos em Moscou. Outro jornal russo, Rossiyskaya Gazeta, diz que restam poucas dúvidas sobre a disposição de Washington de agir contra o Irã. "O fato é que se o Irã continuar ignorando as decisões da comunidade internacional, outros participantes terão que aceitar as conclusões de Washington mais cedo ou mais tarde", afirma o Rossiyskaya Gazeta. Membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia tem se oposto à imposição de sanções ao Irã, como querem os Estados Unidos.